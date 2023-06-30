Жители Западной Украины не хотят вступать в ряды ВСУ, кроме того, украинские военные активно дезертируют на Запорожском направлении, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Об этом в эфире YouTube-канал PBD Podcast заявил бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, дезертирство в рядах ВСУ приобрело массовый характер. Между тем, в Западной Украине, где власти проводят мобилизацию, желающих воевать нет.

«Но у Зеленского есть вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ВСУ… в западных уголках страны – в Галиции и Закарпатье, – рассказал отставной офицер. – Украинцы бегут из этих мест за границу… или закидывают камнями вербовщиков, или стреляют по ним».

Как писал «Эксперт», ранее Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся украинских сил и последующим новым территориальным потерям.

По его мнению, когда Россия начнёт свое продвижение, то её силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и дойдут до Одессы.

