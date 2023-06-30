Голикова заявила об историческом минимуме безработицы в России

Вице-премьер России Татьян Голикова в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда заявила об историческом минимуме безработицы в стране. Согласно её данным, в мае 2023 года уровень безработицы снизился до 3,2%.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в мае обновил исторический минимум – 3,2%, – цитирует чиновника официальный сайт Кабмина РФ. – При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года».

По словам Голиковой, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тыс. человек, что на 48 тыс. меньше, чем в начале года.

Кроме того, она рассказала, что продолжается реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости. Так, по программе субсидирования найма уже трудоустроены более 20 тыс. человек, что более 40% от планируемой численности.

Как ранее писал «Эксперт», 15 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России демонстрирует «достаточно» низкий уровень. По его словам, на тот день в центрах занятости были зарегистрированы 520 тыс. человек.