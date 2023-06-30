Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» «Времена года. Лето»

5 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России — Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель — Владимир Спиваков). Легендарный оркестр представит эмоциональную программу «Времена года. Лето», состоящую из произведений Антонио Вивальди, Альдемаро Ромеро, Леонарда Бернстайна и Нино Рота. Романтичная и вдохновляющая музыка великих композиторов в образцовом исполнении одного из лучших оркестров мира подарит атмосферу беззаботного лета и наполнит знойный вечер солнечной радостью. За дирижерским пультом — дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко. Солист — заслуженный артист России скрипач Алексей Лундин.



Скрипичные концерты Вивальди «Времена года» — одно из самых популярных музыкальных произведений и безусловный хит классической сцены. Легендарный цикл из четырех концертов мгновенно очаровывает слушателей своей музыкальной изобретательностью, живописной образностью, сочной экспрессивностью и изысканным мелодизмом. Музыка, в которой можно услышать лай собак, раскаты грома, вой вьюги, журчание ручья и пение птиц, вот уже несколько столетий вдохновляет не только слушателей, но и композиторов самых разных эпох и жанров, от Филипа Гласса и Леонида Десятникова до Дэвида Гарретта и Астора Пьяццоллы.



Известно, что идея воплотить в музыке различные состояния природы возникла у Вивальди во время его путешествия по Италии. Композитор задумал гениальный цикл, наблюдая из окна почтового дилижанса за миром живой природы и вслушиваясь в окружающие его звуки. Родная страна и ее культура вдохновляла и другого композитора – Нино Рота, которого во всем мире справедливо считают королем киномузыки. Его музыкальные шедевры к таким культовым фильмам, как «Крестный отец», «Ромео и Джульетта». «Амаркорд», «8 ½», «Сладкая жизнь», «Казанова Феллини» и многим другим, позволили переосмыслить общее значение саундтрека: теперь киномузыка перестала быть фоновым звучанием и иллюстрацией экранного сюжета, она стала важным элементом драматургии фильма. На концерте 5 июля прозвучат сразу два произведения итальянского классика — «Прогулка с Феллини» и Концерт для струнного оркестра. Помимо этого, гости услышат одну из самых чувственных и лирических мелодий XX века — сюиту из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна. Также в программе концерта небольшое, но очень яркое произведение венесуэльского композитора Альдемаро Ромеро, известного музыкой, созданной под огромным влиянием бразильской боссановы.