Группа S7 объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Группа S7 приняла решение о реорганизации авиакомпании «Глобус» путем присоединения к «Авиакомпании Сибирь».

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решением единственного акционера АО "Авиакомпания "Сибирь" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Глобус"», — указывается в сообщении.

После завершения реорганизации «Сибирь» продолжит работать, в то время как ООО «Глобус» прекратит свою деятельность, уточняется в пресс-релизе.

Компания «Глобус» входит в S7 Group, ранее она выполняла рейсы под брендом S7. Сертификат эксплуатанта компании был приостановлен, позже его возобновили. Педполагалось, что «Глобус» будет выполнять полеты под брендом «дочки» S7 — лоукостера Citrus. Сейчас проект заморожен, эксперты связывают решение с давлением, которое испытывает отрасль авиаперевозок в связи с антироссийскими санкциями