В еврозоне вновь усилилась инфляция

Скорее всего в июле главный европейский банк (ЕЦБ) вновь поднимет учетную ставку. Eurostat опубликовал неутешительные для Кристин Лагард, возглавляющей ЕЦБ, данные: базовая инфляция, т.е. инфляция в еврозоне, не учитывающая топливо и продукты питания, в июне составила 5,4%, совсем немного не дотянув до прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg. Ухудшение базовой инфляции произошло на фоне улучшения показателей по общей инфляции в зоне единой европейской валюты, которая в первом летнем месяце снизилась с 6,1% (май) до 5,5%, самого низкого уровня за 16 месяцев.

Между тем, руководство ЕЦБ во Франкфурте готовится к первой годовщине начала ужесточения монетарной политики, выражающейся в многочисленных поднятиях учетной ставки в ходе борьбы с инфляцией. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гуиндоса, теперь очередной подъем ставки можно считать свершившимся фактом