В еврозоне вновь усилилась инфляция

Скорее всего в июле главный европейский банк (ЕЦБ) вновь поднимет учетную ставку. Eurostat опубликовал неутешительные для Кристин Лагард, возглавляющей ЕЦБ, данные: базовая инфляция, т.е. инфляция в еврозоне, не учитывающая топливо и продукты питания, в июне составила 5,4%, совсем немного не дотянув до прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg. Ухудшение базовой инфляции произошло на фоне улучшения показателей по общей инфляции в зоне единой европейской валюты, которая в первом летнем месяце снизилась с 6,1% (май) до 5,5%, самого низкого уровня за 16 месяцев.
Между тем, руководство ЕЦБ во Франкфурте готовится к первой годовщине начала ужесточения монетарной политики, выражающейся в многочисленных поднятиях учетной ставки в ходе борьбы с инфляцией. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гуиндоса, теперь очередной подъем ставки можно считать свершившимся фактом
«Хотя мы и не видим сейчас спираль зарплаты-цены, чем дольше инфляция превышает требуемый уровень, тем выше риски и угрозы,- заявила 27 июня президент ЕЦБ Кристин Лагард.- Нам необходимо со временем опустить инфляцию до заданных 2%».
Еврозоновские облигации отреагировали на новость о возобновлении роста базовой инфляции сначала снижением процентной ставки, но снижение было коротким и скоро остановилось. 10-летние облигации закончили день на 2,44% , т.е. приблизительно на 3 базисных пункта выше предыдущего дня.
Что касается показателей по странам, то здесь, как обычно бывает в таких многочисленных союзах, динамика разновекторная: в Испании, первой среди крупных европейских экономик, инфляция опустилась ниже целевого уровня Брюсселя – 2%. Во Франции же, Италии и Нидерландах, а также в ряде других стран инфляция по-прежнему существенно превышает целевую.
Если считать Испанию исключением из правила, то Германия является ярким представителем этого правила. В первой экономике континента инфляция вновь пошла вверх на фоне поддержки, главным образом, сверхдешевых билетов на общественный транспорт, введенных в прошлом году. Она достигла в июне 6,8%, т.е. находится сейчас значительно выше среднеевропейской.
Обращает внимание смена главных драйверов инфляции: если раньше это были коронавирусная пандемия и события на Украине, то сейчас основной базой высокой инфляции стал резкий спрос на поездки и путешествия и ускорение темпов повышения зарплат, предпринятое для компенсации потерянных доходов.
Поведение инфляции приводит в замешательство европейских политиков, с одобрения которых Кристин Лагард довела учетную ставку в зоне единой европейской валюты до 400 базисных пунктов. Несколько высокопоставленных сотрудников ЕЦБ, собравшиеся на ежегодный отдых в португальском городке Синтра, заявили, что обязательным условием приостановки поднятия ставки является замедление инфляции. Еще одно поднятие ставки, кроме уже фактически запланированного июльского, доведет ее в 20 европейских странах, где в денежном обращении находится евро, до 4%. В ЕЦБ считают, что, достигнув пика, ставка будет долгое время оставаться на одном уровне и только после этого плато начнет спуск.