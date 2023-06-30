Кроме фундаментальных факторов на курс рубля влияют и эмоциональные

Есть предположение, что именно эмоциями объясняется в значительной мере то, что на 13 часов пятницы, 30 июня, доллар перевалил за 88 рублей, а юань за 12 рублей за штуку.

Да, сейчас конец квартала, экспортеры возможно придерживают выручку, а «Магнит» «пылесосит» валютный рынок, чтобы было чем заплатить своим внешним акционерам. Но немалую роль в падении рубля на уходящей неделе сыграл разгон фейков и вбросов о якобы слабости политического руководства страны и о первых лицах Минобороны.

Так, активно поддерживал этот нарратив Bloomberg, ежедневно транслировавший высказывания западных политиков и экономистов — последние как под копирку рассуждали о «слабости» Путина. Старались и внутренние телеграм-каналы, проводящие линию «ничего еще не закончилось».

На фоне серьезного снятия рублевой наличности в выходные 24-25 июня и наверняка повышенного спроса на наличные доллары и евро в эти же дни давление на эмоции (плюс фундаментальные факторы) сделали свое дело.