Курс доллара превысил уровень в 88 рублей впервые с конца марта 2022 года

Утром в пятницу курс доллара поднялся выше отметки 88 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. На 09:17 мск 30 июня курс американской валюты составлял 88,02 руб. Курс евро вырос до 95,76 руб.

В последний раз уровень в 88 рубля преодолевался долларом 29 марта прошлого года.

В четверг рубль продолжил падение, подешевев к доллару на 1,4%. Единица американской валюты на закрытии торгов стоила 87,57 рубля.

Как ранее писал «Эксперт», согласно прогнозам ряда аналитиков, после окончания июньского налогового периода курс должен уйдет в район 85-87 руб. за доллар. Были мнения, что ЦБ не допустит более сильной девальвации, которая неизбежно взвинтит все розничные цены и вполне может похоронить инфляционные достижения первой половины года.

Однако пока не видно активизации присутствия регулятора на валютных торгах.