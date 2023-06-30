Лавров: Россия будет уничтожать западных офицеров на Украине

Российская армия будет уничтожать «собрания» украинских военных с наёмниками и западными генералами, а тот факт, что для таких целей используются гражданские объекты – военное преступление Киева.

Об этом в ходе брифинга по международным вопросам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия не понимает, на основании каких данных ООН и другие международные организации создают свою аналитику погибших на Украине и на каких свидетельствах основываются, когда заявляют об обстрелах российской армией гражданских объектов.

Министр иностранных дел в этой связи уточнил, что иностранные наёмники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру.

«То, что украинцы используют в нарушение международного гуманитарного права и совершая военные преступления гражданские объекты для проведения всяких совещаний наёмников, западных генералов и инструкторов со своими военными, – это вина Украины. Если мы будем обнаруживать такие собрания, как на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать», – резюмировал Лавров.

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, использование гражданских объектов в военных целях является военным преступлением.

Ранее «Эксперт» писал, что на брифинге 29 июня Минобороны сообщило, что по уточнённым данным, 27 июня в результате высокоточного удара в городе Краматорск (ДНР) по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были уничтожены участвовавшие в штабном совещании 2 генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в момент атаки в Краматорске находилось огромное количество военного персонала США, среди них есть погибшие и раненые.

При этом, по словам временно исполняющего главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, участвующие в боях на стороне киевского режима иностранные наёмники, в основном базируются как раз в Краматорске.