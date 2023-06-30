Лавров заявил, что прекращение «зерновой сделки» не повлияет на экспорт сельхозпродукции

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции не пострадает в случае прекращения действия «зерновой сделки».

Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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«Я исхожу из того, что в любом случае экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Наши партнеры, я уверен, не пострадают», — заявил Лавров.

По его словам, в беднейшие страны в рамках стамбульских договоренностей вывозится немногим больше 2,5% зерна. В случае прекращения сделки Россия «обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно», заверил глава МИД.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской сделки, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из «зерновой сделки». Глава государства указал на то, что более 40% украинского зерна направляется в благополучные страны ЕС.

«Зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В марте 2023 года первую часть сделки продлили на 60 дней; вторая часть выполнена не была. В середине мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что договоренности продлили еще на два месяца, информацию позже подтвердили в Москве, напомнив про «перекосы», которые необходимо исправить.