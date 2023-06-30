Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны РФ на брифинге 30 июня сообщило о больших потерях, которые несёт украинская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно оперативным данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР). Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожено до 160 боевиков, 5 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское (ДНР). В районе населённого пункта Левадное (Запорожская область) нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка ВСУ провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская ДРГ в районе населенного пункта Работино (Запорожской области). Потери ВСУ составили до 120 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20) и артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр» ВС РФ, ударами российской авиации и огнём артиллерии отражена атака ВСУ в направлении населённого пункта Кузьмино (ЛНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Торское (ДНР), Червонопоповка, Невское Червоная Диброва (ЛНР). В районе населённого пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено более 50 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки ВС РФ отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Каменка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). В районе населённого пункта Ольшана (Харьковская область) пресечена деятельность ДРГ.

Уничтожено до 50 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 45 боевиков, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Российские средства ПВО перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 9 БПЛА в районах населённых пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое, Червоноармейское (Запорожская область) и Голая Пристань (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 833 БПЛА, 426 ЗРК, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1 134 боевые машины РСЗО, 5 281 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой сообщил, что при наступлении на позиции обороны ВС РФ украинская армия несёт огромные потери. В частности, ВСУ уже потеряли треть бойцов, которых они готовили в течение 9 месяцев. Столько же или даже больше потерял Киев и военной техники.

