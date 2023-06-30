На форуме «Сильные идеи для нового времени» наградили победителей конкурса новых брендов России

Победителями конкурса стали более 30 российских компаний. Больше 40 партнеров конкурса окажут поддержку финалистам - они смогут продвинуть свои товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ. Соорганизатором конкурса выступил ВЭБ.РФ, а организации развития, входящие в группу ВЭБ.РФ, предложили победителям меры поддержки.

«Для меня огромная честь приветствовать победителей, креативных предпринимателей, которые создают яркие, качественные, интересные продукты и сервисы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. На наблюдательном совете АСИ президент сказал, что многие иностранные компании решили уйти с российского рынка, и это уникальная возможность для наших предпринимателей занять ниши на внутреннем рынке. Но замещать не просто потому, что ушли конкуренты, а конкурировать между собой за новые рынки и потребителя. Цифры, которые сегодня были озвучены президенту - 37 % рост выручки за прошлый год и 5 тыс. компаний, которые подавали на конкурс брендов - говорят сами за себя. Задача АСИ на этом конкурсе – поддерживать российских предпринимателей, вместе с регионами и федеральными властями создавать механизмы по формированию спроса и продвижению новых брендов», - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

«Вы все проделали большой путь и с точки зрения рывка, который вы совершили за не такое большое количество времени. Вы весь прошлый год старались, придумывали, работали в сложной, изменившейся ситуации. Главное - добились результата. Начать я хотел бы с благодарности и хотел бы, чтобы вы друг другу поаплодировали, потому что вы молодцы. Конкурс придумала жизнь. Жизнь заставила всех активнее работать, жизнь дала всем возможности и те, кто оказался смелым, ими воспользовались», - заявил на церемонии награждения помощник президента России Максим Орешкин, обращаясь к конкурсантам.

Победители в номинации «Информационные технологии»:

PIX Robotics, Москва– бренд программного обеспечения для среднего и крупного бизнеса

VR Concept, Москва – бренд программного обеспечения для 3D-визуализации и совместной работы в VR

OVision, Ленинградская область – бренд систем распознавания лиц для прохода в здания и помещения

Победители в номинации «Высокие технологии»:

Stereotech, Волгоградская область – бренд 5D-принтеров

NexTouch, Москва – бренд интерактивного оборудования, программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов, в том числе для инвалидов

«Зарядные станции Яблочков», Санкт-Петербург - бренд зарядных станций для электротранспорта

Победители в номинации «Креативные индустрии»:

«Береги», Камчатский край - экологичный бренд одежды

Bask, Москва – бренд одежды и снаряжения для активного отдыха

Be Easy Kid, Москва – бренд одежды и аксессуаров для детей с инвалидностью

Bungly Boo, Удмуртия – бренд одежды для детей и взрослых

Победители в номинации «Потребительские товары»:

Biblioteka Aromatov, Fragrance Community, Москва – бренд парфюмерии и косметики

VMMGame, Москва – бренд компьютерной мебели

«Мякиши», Новгородская область - бренд развивающих детских игрушек

Победители в номинации «Продовольственные товары»:

Победители в партнерской номинации «ВкусВилла»:

Nattys, Москва – бренд натуральной ореховой пасты

«Балтийский хлеб», Санкт-Петербург - бренд хлебобулочных изделий

«Друг Кузя», Ярославская область - бренд детской мебели

Победители в партнерской номинации «Синергетик»:

Brevno, Красноярский край– бренд солнцезащитных и оптических оправ из дерева и переработанного пластика

«Сибирский кедр», Томская область – бренд здоровой пищи

«Черный хлеб», ХМАО - бренд хлебобулочных изделий

Победители в партнерской номинации «Магнит»:

«Тульская ягода» - бренд ягод и саженцев

Rock’n’Cream, Московская область – бренд натуральных кондитерских изделий

«Белозерская слобода», Курганская область и «Деревенский дворик», Чувашия - бренды фермерских продуктов

Победители в партнерской номинации X5:

Победитель в партнерской номинации «Моторика»:

«Ванюшкины сладости», Пензенская область - бренд кондитерских изделий

Победитель в партнерской номинации «Сколково»:

Rapid Bio, Бурятия – бренд экспресс-тестов для диагностики COVID-19

Победитель в партнерской номинации ПСБ:

«Зарядные станции Яблочков», Санкт-Петербург - бренд зарядных станций для электротранспорта

Победитель в партнерской номинации Авторадио:

Be Easy Kid, Москва – бренд одежды и аксессуаров для детей с инвалидностью

«Мало производить классный товар. Важно, чтобы информация о нем дошла до потребителя. Мы часто страдаем как раз этим недостатком. Есть такая старая банальность: чем отличается крыса от морской свинки? Просто у первой плохой пиар. Давайте сделаем так, чтобы у всех российских продуктов, которые производятся присутствующими здесь, и теми, кто будет каждый год получать эти премии, был не только классный продукт, но и классный пиар. Поэтому «Первый канал» вместе с АСИ запускает проект «Наше все». Каждую неделю во многих номинациях будет представлять российские компании», - рассказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина. Задача конкурса – поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и поспособствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы России. Всего на конкурс поступило порядка 5 тыс. заявок со всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями конкурса станут более 30 российских компаний. Больше 40 партнеров конкурса окажут поддержку финалистам - они смогут продвинуть свои товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.