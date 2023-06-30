Ни одного нового миллиардера с начала года

Обычно взлет фондовых индексов в США стимулирует первичные публичные размещения акций (IPO) и сделки по слиянию и поглощению компаний. Это вполне понятно: продавать долю в бизнесе выгоднее, когда за нее платят дорого — а такое бывает именно после заметного роста на бычьем рынке.

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Наступил ли последний в США сейчас — вопрос дискуссионный, но одному из его определений (рост более 20% от минимума) Nasdaq Composite соответствует. Вчера вечером его прирост даже с начала года составлял 29,86%.

Но серьезного оживления рынка IPO не просматривается — ни в плане количества, ни по объему размещений. В 2019 году венчурные инвесторы вывели на рынок 4 компании с капитализацией более $1 млрд, в 2020-м — 8, в 2021 — тоже 8. В 2022 году на фоне медвежьего рынка эта цифра превратилась в 0, но и в 2023-м пока тоже равна нулю.

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По данным FactSet, только 10 компаний привлекли $100 млн или более за первые шесть месяцев этого года. За тот же период 2021-го было совершено 517 таких транзакций.

Всего с начала года, по данным Bloomberg, компании привлекли через IPO $68 млрд. Это на треть меньше, чем даже в прошлом году. После мирового финансового кризиса ниже эта цифра была лишь однажды — в первом полугодии 2016 года.

Скептики давно говорят о том, что почти весь взлет S&P 500 и Nasdaq в этом году — род иллюзии. Это заслуга акций семи крупнейших по капитализации технологических компаний и еще какого-то количества бумаг, примкнувших к ним. Для большинства же не изменилось ничего и идет медвежий рынок.

И засуха на рынке новых размещений, как и слияний и поглощений, явно поддерживает их аргументацию. Согласно данным Bloomberg, объемы таких сделок снизились в этом полугодии на 42% в годовом исчислении — до $1,3 трлн. За исключением ковидного 2020 года, это худший результат первых шести месяцев за десятилетие.

Некоторые видят здесь аналогии с первым полугодием 2009 года. Тогда острая фаза мирового кризиса уже была позади, акции быстро росли, но размещений было еще очень мало.

«Существует несоответствие между оценками в 2021 году и оценками сегодня, и это горькая пилюля, которую трудно проглотить, — говорила вчера CNBC основатель консалтинговой компании Class V Group Лиза Байер. — После периода абсолютного затишья активность будет возрастать, но спешить никто не будет».

Однако оценки торгуемых акций упали совсем не так сильно, как в 2009 году — какие-то даже и выросли. S&P 500 сейчас, например, по P/E находится на уровне сентября 2021 года.

Скорее, вопрос в суммах, которые покупатели реально готовы платить как при первичных размещениях, так и при поглощениях компаний. Да и в отличие от 2009 года кризис — как минимум, рецессия — не позади, а впереди. Так что бесплатные деньги, как это было при околонулевых ставках, теперь уже не бегают за акциями.

«Сделки откладываются, — говорил вчера Bloomberg глава отдела инвестиционно-банковских услуг в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в Jefferies Financial Group Доминик Лестер. — Советы директоров испытывают трудности с оценкой активов, и им требуется больше времени на заключение сделок. Многие инвестбанки ограничены в предоставлении долгового финансирования, а альтернативные источники довольно дороги».