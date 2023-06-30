Норвегия решила не париться

Главная сейчас в Западной Европе нефте- и газодобывающая держава — Норвегия — не собирается снижать темпы добычи углеводородов на своем континентальном шельфе. 28 июня в Осло одобрили 19 проектов в нефтегазовом секторе с инвестициями в размере 200 млрд норвежских крон (18,5 млрд долларов), сообщает OilPrice. Речь идет как о новых проектах, так и о дальнейшем развитии месторождений нефти и газа в Северном и Норвежском морях, говорится в заявлении Министерстве нефти и энергетики Норвегии. Известен список участников программы развития нефтегазового сектора королевства. Утвержденными в Миннефти проектами будут заниматься энергетические компании Aker BP, Equinor, Wintershall Dea и OMV.

Большое внимание уделяется и финансированию проектов. Новые инвестиции в нефтегазовый сектор создадут рабочие места, укрепят энергетическую безопасность Европы и помогут разработать новые технологии как добычи нефти и газа, так и в «зеленой» энергетике, считает министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд.