Норвегия решила не париться

Главная сейчас в Западной Европе нефте- и газодобывающая держава — Норвегия — не собирается снижать темпы добычи углеводородов на своем континентальном шельфе. 28 июня в Осло одобрили 19 проектов в нефтегазовом секторе с инвестициями в размере 200 млрд норвежских крон (18,5 млрд долларов), сообщает OilPrice. Речь идет как о новых проектах, так и о дальнейшем развитии месторождений нефти и газа в Северном и Норвежском морях, говорится в заявлении Министерстве нефти и энергетики Норвегии. Известен список участников программы развития нефтегазового сектора королевства. Утвержденными в Миннефти проектами будут заниматься энергетические компании Aker BP, Equinor, Wintershall Dea и OMV.
Большое внимание уделяется и финансированию проектов. Новые инвестиции в нефтегазовый сектор создадут рабочие места, укрепят энергетическую безопасность Европы и помогут разработать новые технологии как добычи нефти и газа, так и в «зеленой» энергетике, считает министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд.
Норвегия стала главным бенефициаром энергетического кризиса в Европе и конфликта на Украине после того, как европейцы отказались от российских энергоносителей. Королевство теперь — главный экспортер углеводородов в материковую Европу и заработало на них сотни миллиардов крон. Осло максимально увеличил добычу нефти и газа и пообещал Евросоюзу еще больше нарастить поставки углеводородов. В мае Equinor возобновил работы на газовом месторождении Njord в Норвежском море, на котором рассчитывает добыть четверть миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. После модернизации плавучей платформы планируется вдвое увеличить добычу.
«Открытие Njord поможет нам надолго остаться стабильным поставщиком газа в Европу», — заявил Терье Осланд на открытии месторождения.
Энергетические компании, работающие на шельфовых месторождениях, надеются поддерживать высокий уровень добычи газа, достигнутый в прошлом году, еще как минимум пять лет. В развитие новых и увеличение срока работы уже действующих месторождений норвежские газовики собираются вложить, по данным Норвежского нефтяного директората — госучреждения, регулирующего нефтяные ресурсы на норвежском континентальном шельфе, — 300 млрд крон.
Второй по объемам добычи углеводородов страной в Европе является сейчас Великобритания. Но в этом королевстве проводят совершенно иную энергетическую политику: Лондон не только ввел налог на сверхдоходы энергетических компаний, но и заявил о прекращении выдачи новых лицензий на работу в Северном море, в результате чего энергетические компании сразу резко сократили инвестиции в производство.