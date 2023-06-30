Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили украинскую группировку около Антоновского моста

Бойцы ВС РФ группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности около Антоновского моста от украинских вооружённых формирований.

30 июня российские силы нанесли удар ракетой комплекса «Искандер» по украинской группировки, уничтожив 30 боевиков, ещё с десяток были ранены. Об этом в своём Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Остатки прячутся по обе стороны от моста по дачам – боятся нос высунуть, – подчеркнул чиновник. – Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки «Днепр» начнёт окончательную зачистку».

Как ранее писал «Эксперт», накануне Сальдо сообщил, что никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ создать не удалось, за последние двое суток артиллерия ВС РФ потопила шесть лодок с 30 боевиками, которые пытались высадиться у опор переправы.

Кроме того, по данным врио главы Херсонской области, на правом берегу Днепра ВС РФ разбили другой отряд ВСУ, который готовился к переправе. В частности, были разгромлены 3 артиллерийские позиции ВСУ для обстрела левобережной части региона и сбиты 2 БПЛА, с которых корректировался огонь.

