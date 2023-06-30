Отрасль малотоннажной химии пополнится новым производством и оригинальной технологией

Компания «Омский каучук» построит завод по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена (ПИБ) мощностью 10 тыс. тонн в год.

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Этого объема достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в сырье для производства смазочных материалов, клеев и герметиков, электроизоляционных изделий, эмульгаторов, а также геологоразведки. Сегодня более 90% ПИБ импортируется.

Данный проект, который планируется осуществить до 2025 года, станет вкладом в развитие малотоннажной химии, при этом на производстве будет использована новая отечественная технология, разработку которой Минпромторг поддержал через НИОКРы. Акционер «Омского каучука» ГК «Титан» готов вложить в новый завод 900 млн рублей