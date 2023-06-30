При президенте Шавкате Мирзиёеве дефицита продовольствия в Узбекистане не будет

По оценкам ООН, в мире недоедают примерно 10% населения, а в странах Центральной Азии с населением 78 миллионов человек в крайней бедности живут 5 миллионов. Это связано с сокращением мировых запасов продовольствия и с трудным доступом людей к продуктам из-за потерь доходов и роста цен. По данным ООН, ухудшение ситуации может привести к продовольственному кризису и к гуманитарной катастрофе. Поэтому обеспечение населения продовольствием в странах Центральной Азии является первоочередным в политике национальной безопасности.

Не случайно, ещё в сентябре 2020 года, в самый разгар пандемии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь заявил о планах своей страны провести кардинальные реформы. В этой же речи он поддержал предложение Генерального секретаря Антониу Гутерриша о проведении саммита ООН по актуальным проблемам продовольственной безопасности. Этот саммит, на котором делегаты обсудили вопросы на глобальном уровне и привлекли к ним внимание всех ключевых стран, состоялся в 2021 году.

Большинство людей знает состав пищевой продовольственной корзины, число продуктов в которой весьма обширно. Однако мало кто знает, что в понятие «продовольственная безопасность» входит всего 9 видов. Это хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, яйца, картофель, молоко, ягоды, овощи (фрукты) и бахчевые. Это тот минимальный и достаточный набор продовольствия, из которого производят большинство других продуктов, например масло и сахар.

Чтобы страна обладала продовольственной безопасностью, она должна своими силами производить 85% этого списка плюс «запас» на непредвиденный случай. В успешных странах собственное производство покрывает потребности страны до 95% и продукция, кроме того, идет на экспорт. Тем не менее, не все страны способны прокормить свое население и в каждой неблагополучной стране сохраняются проблемы с продовольствием. Поэтому мировые центры борьбы с голодом и бедностью выработали комплекс мер по обеспечению продовольственной безопасности. Первой и главной задачей для стран Центральной Азии называется рост удельного веса собственного продовольствия. Важнейшими также являются экспорт продуктов, льготное кредитование, государственная поддержка производителей продовольствия и поддержка бедных в натуральной форме.

Производство продуктов питания должно стимулировать не только рост производства, но и поддержание потребительского спроса. Иными словами, должно учитывать уровень доходов населения и то, что население может себе позволить купить (аналог программы льготной покупки продуктов). К числу основных мер относят также селекцию и семеноводство, рост плодородия почв, рост системы технического регулирования и подготовку квалифицированных специалистов.

В Глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год из 113 стран Казахстан занял 32-е место, Узбекистан 73-е, Таджикистан 75-е место (данных по Кыргызстану и Туркменистану нет). В трех странах - Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане продовольственная безопасность регулируется законодательно. В Узбекистане и Казахстане положения продовольственной безопасности содержатся в документах национальной безопасности.

В крупнейшем по площади Казахстане производятся и экспортируются зерновые, качество которых хорошо известно в странах СНГ – это приоритет в аграрной политике страны. Кроме этого, по опыту ряда стран Европы в Казахстане создается инфраструктура, обеспечивающая 100% сохранности урожая.

Главное направление продовольственной безопасности Кыргызстана - способствовать росту объемов продовольствия собственными силами и поддерживать отечественного производителя. Еще в 2014 году в стране разработали Атлас продовольственной безопасности, содержащий перечень проблем и национальные тенденции.

В Таджикистане, стране с ежегодным приростом населения более 2%, с 2010 года действует Закон «О продовольственной безопасности», включающий основные направления государственной политики. Важной частью защиты населения от дефицита продуктов являются ежегодные призывы президента Таджикистана к созданию двухгодичного запаса продовольствия, в первую очередь зерна.

Повышение продовольственной безопасности в Туркменистане закреплено в новой редакции Закона «О продовольственной безопасности» 2016 года, в котором также указаны главные направления государства в сфере производства и потребления продовольствия. В их числе - сельскохозяйственное производство, разумное использование природных ресурсов и устойчивость к изменению климата.

Республика Узбекистан - одна из немногих стран, которая в минувшую пандемию не закрылась наглухо от внешнего мира и не допустила снижения в обеспечении населения продовольствием. Узбекистан уверенно выполняет Стратегию развития на 2022 - 2026 годы и Стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года. В числе приоритетов страны - реализация государственной политики по продовольственной безопасности, успешное создание агробизнес-климата, стимулирование экспорта, рост частных инвестиций и развитие систем управления.

Начиная с 2018 года, независимые экономисты отметили начатые Узбекистаном невиданные в Центральной Азии комплексные реформы в сельском хозяйстве, особенно объединение производителей продовольствия в производственные кластеры. В страну импортируется только то продовольствие и только в том объеме, который республика не производит сама и который действительно необходим. В ходе выполнения Инвестиционной программы Узбекистана на 2022 - 2026 годы осваиваются иностранные инвестиции объемом более 2 миллиардов долларов более чем по 2 тысячам проектов.

В конце 2021 года Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, включая рыбоводство в искусственных бассейнах горных районов южнее столицы, причем кластеры по рыбоводству на 3 года освобождены от налогов.

В условиях дефицита водных ресурсов в Центральной Азии сокращение обеспечения оросительной водой представляет собой серьезную проблему. Учитывая прогнозы ученых о снижении поступления воды из Аму-Дарьи, Шавкатом Мирзиёевым приняты меры по расширению использования в стране водосберегающих технологий.

В 2023 году институты экономических исследований и реформ зафиксировали резкий рост деловой активности в Узбекистане – особенно в Каракалпакстане (28,1%), Джизакской (16,3%), Сурхандарьинской (7,7%) и Сырдарьинской (6,8%) областях. В Глобальном рейтинге по индексу голода 2022 года Узбекистан занял 21-е место из 121 - это самая сытая страна Центральной Азии. Далее идут Казахстан (на 24-м), Кыргызстан (на 40-м), Туркменистан (на 49-м) и Таджикистан (на 69-м месте).

Заслуживает внимания озвученная 9 июня 2023 года новая инициатива Узбекистана, предложившего разработку и принятие совместной программы по укреплению продовольственной безопасности в рамках аграрного форума, который планируется провести в Узбекистане в октябре текущего года. По поводу защиты населения от дефицита продовольствия главный редактор журнала The Diplomat Кэтрин Путц недавно заметила, что «прекрасным примером стратегически эффективного общения и партнерства является политика Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева». По сути, к столь высокой оценке известного экономиста добавить нечего.