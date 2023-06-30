Визит экоактивистки Греты Тунберг в Киев выглядит еще одним пиар-турне очередной знаменитости ради повышения цитируемости Украины в мировых СМИ. Но не стоит смеяться над смешной шведской девочкой: девочка приехала не одна.

Цель визита — подготовка понятных Европе оснований для легитимации усиления давления на Россию и однозначного обвинения в ядерном Апокалипсисе, устроенном руками Зеленского.

Цифры баснословных потерь украинской армии уже не вызывают у западных партнеров нужного эмоционального отклика. Другое дело — деревья и птички, ведь вопросы экологии давно волнуют нынешние европейские элиты больше, чем проблемы людей.

Выступая в Киеве, про людей Грета, конечно, упомянула. Но — после фразы, что «российские силы преднамеренно наносят удары по окружающей среде». Из уст Греты прозвучало слово «экоцид»: с точки зрения европейцев это, видимо, страшнее, чем геноцид. С которым, впрочем, тоже пытались, да не особо вышло.

На встрече с Зеленским было анонсировано создание Рабочей группы по окружающей среде. Помимо Тунберг, туда вошли Марго Вальстрем, бывший заместитель премьер-министра Швеции, Хайди Хаутала, вице-президент Европарламента и Мэри Робинсон, экс-президент Ирландии.

Дамы серьезные, титулованные. Заслуженные комиссары глобализма, много лет работающие на зеленую и прочие повестки. Марго Вальстрем, помимо прочего — известная феминистка, спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта (sic!), а Хайди Хаутала ездила в свое время на митинги оппозиции в Москве 31 декабря, чтобы отругать российскую полицию.

Дамам поручено оценить экологический ущерб, причиненный Россией в результате войны и разработать механизмы привлечения России к ответственности. За разрушение плотины на Каховской ГЭС, по их логике, тоже должна ответить Россия — и доказывай, что она была на подконтрольной ей территории.

Как и ЗАЭС, о провокациях на которой мы пытаемся предупредить мир.