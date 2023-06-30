Путин рассказал премьер-министру Индии о ситуации в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендра Моди, в ходе которых дал оценку ситуации вокруг украинского конфликта, подчеркнув отказ Киева от мирных переговоров.

«Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», – сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь Моди в связи с событиями 24 июня выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан.

При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества лидеры двух стран отметили важность дальнейшей последовательной реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала текущего года.

Особое внимание было уделено взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС. Кроме того, Моди проинформировал Путина о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

«Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах», – говорится в сообщении пресс-службы.

