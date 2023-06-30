Шольц выкатил немцам счет за отказ от российского газа

К концу лета 2022 года поставки российского газа в Германию, составившие в 2021 году 501 ТВт-ч, сократились до минимума. Для того, чтобы пережить зиму 2022-2023, Берлин выделил миллиарды евро на закупку газа. В общей сложности Единый газовый хаб Германии (THE) купил в прошлом году 50 ТВт-ч. газа (525 млн м³ газа), чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед началом отопительного сезона. К 1 ноября 2022 г. они были наполнены на 95%.
В прошлом году цена на газ несколько раз била рекорды и достигла в конце августа 300 евро за МВт-ч (3060 евро за тысячу кубов) на на голландском хабе TTF, главном газовом хабе континента. В результате раскошеливаться, как всегда, пришлось обычным налогоплательщикам. ТТЕ заплатил в общей сложности в прошлом году за газ почти 10 млрд евро (170 евро за МВт-ч). Сейчас в хранилищах остается 37 ТВт-ч прошлогоднего газа. Это значит, что при нынешних ценах «голубого» топлива ТТЕ имеет фактические убытки как минимум на 7 млрд евро.
Сотрудников хаба гигантские убытки, однако, не пугают, потому что в прошлом году был принят закон, обязывающий наполнять ПГХ практически под завязку. Это позволило ТТЕ переложить убытки на региональные коммунальные компании, которые благополучно переложили их на потребителей, кратно повысив для них цену на газ.
С 1 июля, т.е. с завтрашнего дня, немцы будут в течение четырех последующих лет доплачивать за МВт-ч 1,45 евро, вдвое больше, чем в конце 2022 года. EURACTIV подсчитал, что каждое немецкое домохозяйство будет платить за газ в общей сложности в среднем на 120 евро больше, чем в первой половине текущего года.
Большие деньги немецким налогоплательщикам пришлось заплатить и за срочное строительство инфраструктуры для сжиженного газа (СПГ), который после отказа от российских энергоносителей стал главной заменой трубопроводного газа. Сейчас в строю уже находятся 3 плавучих СПГ-терминала. Ожидается, что к концу года начнут работать еще три платформы, стоимость которых составит 6,5 млрд евро. 6 СПГ-терминалов (5 государственных и один частный) будут иметь суммарную мощность до 30 млрд кубометров газа. Такого объема газа хватит для почти полной замены российского газа. К тому же, Берлин будет получать газ и из соседних стран.
Сейчас немецкие ПГХ наполнены газом уже на 80%, а в среднем по Европе уровень газа в хранилищах составляет 76%. СПГ-терминал в Лубмине принадлежит компании Deutsche ReGas и работает значительно ниже своей пропускной способности. К марту 2023 года федеральный энергетический регулятор поставил менее 1 млрд кубов газа при том, что пропускная способность всей сети превышает 1,6 млрд кубов в квартал. При нынешних низких ценах на газ и почти полных подземных хранилищах ожидать резкого увеличения поставок не приходится.