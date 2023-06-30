Шольц выкатил немцам счет за отказ от российского газа

К концу лета 2022 года поставки российского газа в Германию, составившие в 2021 году 501 ТВт-ч, сократились до минимума. Для того, чтобы пережить зиму 2022-2023, Берлин выделил миллиарды евро на закупку газа. В общей сложности Единый газовый хаб Германии (THE) купил в прошлом году 50 ТВт-ч. газа (525 млн м³ газа), чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед началом отопительного сезона. К 1 ноября 2022 г. они были наполнены на 95%.

В прошлом году цена на газ несколько раз била рекорды и достигла в конце августа 300 евро за МВт-ч (3060 евро за тысячу кубов) на на голландском хабе TTF, главном газовом хабе континента. В результате раскошеливаться, как всегда, пришлось обычным налогоплательщикам. ТТЕ заплатил в общей сложности в прошлом году за газ почти 10 млрд евро (170 евро за МВт-ч). Сейчас в хранилищах остается 37 ТВт-ч прошлогоднего газа. Это значит, что при нынешних ценах «голубого» топлива ТТЕ имеет фактические убытки как минимум на 7 млрд евро.