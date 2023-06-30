СМИ: Украина может взорвать ЗАЭС, прикрываясь обвинениями в адрес России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается взорвать Запорожскую АЭС, могут оказаться прикрытием планов ВСУ организовать на ней теракт.

Об этом говорится в статье издания InfoBRICS. По мнению автора публикации, за словами главаря киевского режима может скрываться намерение «незалежной» провести операцию, связанную с ядерным комплексом.

Слова Зеленского, как отмечается в материале, уже вызвали массовую истерию на Украине: «Жители страны покупают йод, который помогает блокировать поглощение одного типа радиоактивных материалов щитовидной железой, а власти намерены провести учения в ответ на «возможную ядерную угрозу». Журналист уверен, что всё это часть спланированной глобальной кампании Украины по разжиганию паники против России.

«Из-за параноидальных заявлений Зеленского Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН», – говорится в статье.

Также отмечается, что, делая эти заявления, президент Украины пытается демонизировать и изолировать Россию от международного сообщества, чего Киеву не удалось сделать.

«В любом случае Россия не будет взрывать Запорожскую АЭС, тем более что она находится на её территории и является жизненно важным элементом инфраструктуры. Но нельзя исключать, что заявление Зеленского как-то связано с намерением самих украинских военных подорвать ЗАЭС или, например, взорвать грязную бомбу», – передаёт InfoBRICS.

Как ранее писал «Эксперт», накануне на ежедневном брифинге с журналистами руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о постоянной угрозе провокаций со стороны Украины. По словам представителя Кремля, инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима... эта угроза постоянная, и вот эта инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, как расценивают российские власти ситуацию с АЭС и внезапно объявленными Украиной учениями, и видят ли риски провокаций и диверсий со стороны Киева.