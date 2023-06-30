Температура выше нормы ожидается на большей части территории РФ в июле

Температура выше нормы прогнозируется в июле более чем на половине территории России.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«На всей территории страны не ожидается регионов, где температура будет ниже нормы. На огромной части, больше чем на 50% территорий, класс выше нормы, то есть температура прогнозируется выше нормы», — цитирует синоптика агентство.

По словам Вильфанда, норма будет превышена на восточной территории европейской части РФ — в Северо-Западном федеральном округе, на Кольском полуострове, в Коми, а также в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и в Санкт-Петербурге.

Также теплее нормы будет в Заволжье — Татарстане, Башкортостане, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях — и в центре Урала, на территории Красноярского края, в Якутии, Магаданской области, на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях.

На остальной территории Росси температура будет в пределах нормы, при этом могут быть положительные аномалии в температуре, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В столице июль начнется с солнечной погоды, сообщил он. На предстоящей неделе столбики термометров в Москве будут подниматься до плюс 28 градусов. «Июль начинается с хорошей погоды, осадков совсем немного и, самое главное, будет солнечная погода, что отличается существенно от погоды, которой заканчивается текущий месяц. Погода в выходные и на следующей неделе будет соответствовать июльской и даже будет несколько выше нормы», — сказал специалист.

Вильфанд отметил, что в ночь на 1 июля в Москве будет идти дождь, утром ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В ночное время в городе будет 13 — 15 градусов тепла, днем прогнозируется 23 — 25.

Начиная с воскресенья, 2 июля, в мегаполисе установится «по-настоящему теплая июльская погода», рассказал метеоролог. Ночью в столице будет от 14 до 16 градусов, днем — от 23 до 25, по области до 26. В понедельник днем, 3 июля, в Москве ожидается плюс 24 — плюс 26 градусов, по области до плюс 27, а с 4 по 7 июля воздух в столичном регионе будет прогреваться до 28.

В следующие выходные в столице также прогнозируется хорошая погода, с ночными температурами от 12 до 17 и дневными от 22 до 27 градусов.