В Whoosh сообщили, что каждый четвертый житель городов присутствия сервиса пользуется его услугами

Показатель проникновения кикшерингового сервиса Woosh в городах присутствия в РФ с прошлого года по конец июня текущего поднялся с 19% до 24%.

Об этом сообщает пресс-служба кикшеринга.

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«В 2023 году показатель проникновения сервиса в городах присутствия в России вырос до 24%. Согласно этим данным, почти каждый четвертый житель городов присутствия Whoosh арендовал электросамокат или электровелосипед Whoosh», — указывается в сообщении компании. Уточняется, что в 2022 году показатель составлял 19%.

Отмечается, что показатель проникновения растет вместе с увеличением числа пользователей и развитием флота кикшеринга. Процент проникновения Whoosh в Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени и Нижнем Новгороде значительно выше среднего показателя по стране, уточняется в сообщении. Так, в столице Урала в 2023 году он составил 39%, в Краснодаре — 29%, в Тюмени и Нижнем Новгороде — 35% и 28% соответственно.

Основанная в 2018 году компания Whoosh специализируется на предоставлении услуги краткосрочной аренды электросамокатов. Размер парка по состоянию на конец 2022 года — 82 тыс. самокатов, база пользователей — 12 млн человек; география присутствия — 40 городов в России, Белоруссии и Казахстане. Сервис провел первичное размещение акций на Мосбирже в декабре 2022 года.

Согласно отчету компании по МСФО, в 2022 году выручка кикшеринга увеличилась на 55% год к году и составила 6,4 млрд руб., EBITDA выросла на 24%, до 3,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA превысила 50%.

В 2021 году Whoosh начал проект по обучению вождению на самокатах. В 2022 году Школу вождения в оффлайн и онлайн форматах посетило уже более 1 млн человек; суммарно обучение в оффлайн школе в городах России прошли 4,5 тысячи человек. Проект приобрел особую актуальность в свете того, что 1 марта в России были приняты поправки в ПДД, регулирующие поездки на средствах индивидуальной мобильности, которые законодательно закрепили статус электросамокатов как транспортного средства.