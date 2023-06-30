Власти Москвы выпустили 10 подкастов о промышленности

Подкасты о столичной промышленности «Инжениум», призванные популяризировать инженерные специальности, пользуются спросом у слушателей. Количество выпусков достигло 10, их прослушали около 50 тысяч раз. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Подкаст «Инжениум» в конце 2022 года запустила «Московская техническая школа». Из аудио слушатели могут узнать о тонкостях работы на заводе, современных технологиях, подготовке специалистов и их становлении в профессии. Помимо этого, горожане могут посетить онлайн-экскурсии по предприятиям, тематические вебинары, лекции и другие мероприятия, напомнил Овчинский.

За все время гостями выпусков стали проректор СПбПУ и один из создателей отечественного автомобиля люкс-класса Aurus Алексей Боровков, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, руководитель центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова и другие. Ведущим проекта стал блогер и автор образовательного YouTube-канала Дмитрий Побединский.

Гости общаются на темы настоящего и будущего автомобилестроения, робототехники, космической отрасли, искусственного интеллекта и другие актуальные темы. Подкаст можно прослушать на цифровых платформах, в том числе на «Яндекс Музыке».

«Московская техническая школа», созданная правительством столицы в 2021 голу, преследует цель – повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. На данный момент в школе можно пройти обучение по девяти направлениям.