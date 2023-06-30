Власти Польши заявили о готовности разместить на территории республики американское ядерное оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готова к размещению у себя ядерного оружия США.

Об этом пишет «РИА Новости».

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил Моравеций.

Глава кабмина отметил, что ядерное оружие следует разместить в Польше как можно скорее, и уточнил, что это должно быть решение Вашингтона. «Мы объявляем, что желаем быстрых действий», — подчеркнул он.

Упомянутая польским премьером программа НАТО предполагает, что ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам альянса, у которых нет своего ядерного оружия. С ноября 2019 года в рамках программы американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции.

В конце марта 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о договоренности с белорусским коллегой Александром Лукашенко по размещению в республике тактического ядерного оружия. В Москве подчеркивают, что речь не идет о передаче вооружений, и указывают на то, что Россия поступает так же, как десятилетиями поступали США.

В июне Лукашенко сообщил, что значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию. По словам Путина, строительство хранилища для таких вооружений на территории страны завершится 1 июля.