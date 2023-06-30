«ВСМПО-Ависма» запустила на Урале комплекс по обработке продукции из титана

Корпорация «ВСМПО-Ависма» запустила в Верхней Салде Свердловской области производственный комплекс по обработке колец и дисков из титана и титановых сплавов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, комплекс возводился в течение трех лет, общая площадь его корпусов составила 10 тыс. кв. м, объем инвестиций в строительство — 3,2 млрд руб.

По словам зампредседателя совета директоров компании Михаила Шелкова, результат работы над созданием новой площадки превзошел все ожидания. «Новое производство, не имеющее аналогов в России, обещает не только создание новых рабочих мест, но и рост объемов производимой для российской промышленности продукции», — подчеркнул он.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что открытие подобного производства является важным этапом развития российской промышленности, который повлияет на отрасли двигателе- и самолетостроения. «Реализация таких проектов позволяет сокращать зависимость от импорта в рамках поставленных президентом РФ задач», — сказал чиновник.

Сообщается, что в цехе запущена первая очередь линии получистовой обработки колец и дисков; следующим этапом станет создание второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения.

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» — крупнейший в мире производитель титана, выпускающий треть этого металла для авиапромышленности. Предприятие является монополистом в российской титановой отрасли.