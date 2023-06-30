«Яндекс» сообщил о смене финансового директора

Новым финансовым директором «Яндекса» с 1 августа будет назначен финансовый директор в бизнес-группе электронной коммерции и логистических сервисов компании Александр Балахнин.

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Об этом говорится в сообщении IT-гиганта.

В компании пояснили, что изменения связаны с подготовкой к корпоративной реструктуризации, которая стартовала в конце прошлого года.

«Должность финансового директора "Яндекса" с 1 августа займет Александр Балахнин. На текущий момент он работает на аналогичной должности в бизнес-группе электронной коммерции и логистических сервисов, а до этого он отвечал за финансы в "Яндекс Маркете"», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что нынешний финансовый директор Светлана Демяшкевич займет пост старшего вице-президента по финансам Yandex N.V. и будет напрямую подчиняться председателю совета директоров компании Джону Бойнтону.

В ноябре 2022 года совет директоров Yandex N.V. объявил о планах по внесению изменений в структуру собственности и корпоративного управления холдинга. В частности, компания изучает возможность выделения основной части бизнеса, в том чисел ряда зарубежных направлений, в отдельную группу.