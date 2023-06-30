Япония разрешила оказание услуг по строительству для «Сахалина — 1», «Сахалина — 2» и «Арктик СПГ — 2»

Власти Японии решили сделать исключение из санкций, введенных 26 мая 2023 года в отношении России из-за ситуации с Украиной, по оказанию услуг строительства и инжиниринга.
Меры приняты с целью обеспечения энергетической безопасности страны, сообщило министерство экономики.
Уточняется, что с 30 сентября 2023 года можно оказывать услуги по строительству и инжинирингу, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и природного газа для проектов «Сахалин — 1», «Сахалин — 2» и «Арктик СПГ — 2».
В Японию поступает около 9% всего СПГ из России, этот объем обеспечивает приблизительно 3% генерации электроэнергии в стране, которая является третьей экономикой мира. В Токио неоднократно указывали на важность проектов «Сахалин — 1» и «Сахалин — 2» для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе в российскую юрисдикцию. Япония согласовала с партнерами по G7 исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта «Сахалин — 2», основным продуктом которого является сжиженный природный газ.