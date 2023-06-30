Еще один новичок на Мосбирже, которому есть что предложить всем

Это предприятие показывает, как можно зарабатывать на импортозамещении. Все начиналось двадцать лет назад с банальной сборки электрощитов. Но линейка товаров постоянно росла.

EKF сегодня – это многопрофильный холдинг, выпускающий системы электроснабжения для домов: всевозможные предохранители, реле, автоматические выключатели дифференциального тока. Также EKF производит вентиляционные системы, системы освещения, в том числе для «умного дома», системы защиты от молний и даже простые розетки и инструменты для электромонтажных работ.

У EKF есть офисы в странах СНГ, ОАЭ, в Китае. А выручка компании в прошлом году перевалила за 12 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей – это чистая прибыль. В сравнение с прошлым годом выручка выросла на 57%, а чистая прибыль – на 8,7%. К 2026 году компания обещает и вовсе увеличить выручку в три раза - до 32 млрд рублей.

Выпущенные EKF облигации будут в обороте три года. Ориентир по ставке купона 12,3%. Купонный период – 3 месяца.

По словам финансово-административного директора EKF Любви Беляевой, компания скоро может сделать и второй выпуск облигаций – примерно через год. А к 2026 году планируется выйти на IPO. Все привлеченные деньги потратят на локализацию. Сегодня 75% компонентов для продукции производят за рубежом. Этот показатель планируется уменьшить до 30%. Также планируется увеличивать экспорт продукции. Сейчас на экспорт идет только 5-6% из ассортимента, в следующем году эта доля может уже вырасти до 10%.