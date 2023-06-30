Задолженность средней семьи превысила полмиллиона

По данным Банка России, задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей. Месяцем ранее — по итогам I квартала — эта цифра достигала 27,8 трлн рублей, увеличившись с 26,9 трлн рублей на конец 2022 года. При этом, пишут «Известия», согласно исследованию ОНФ, подготовленному на основе данных Росстата, ЦБ и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), по итогам первого квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%.

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Таким образом, средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Наиболее распространенным видом кредитования в России остается ипотека. В кредитном портфеле граждан она занимает долю свыше 50%,говорится в документе ОНФ. Однако, согласно данным ЦБ, число выданных ипотечных займов за I квартал этого года упало на 20%. Наибольшее снижение зафиксировано в Удмуртии (13,9%), Воронежской области (15,1%), Москве (15,6%), Приморском крае (20,4%), а также в Санкт-Петербурге (27,7%).

В топ-5 субъектов по ипотечному приросту вошли Республики Чечня (55,1%), Тыва (53,5%), Адыгея (45,9%), Алтай (44,7%), а также Краснодарский край (46,6%).

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Количество выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 16,8% — с 143,7 тыс. до 167,9 тыс. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), чаще всего купить машину в долг хотели жители Москвы (10,5 тыс. сделок), Московской области (9,6 тыс.), Татарстана (8,8 тыс.), Санкт-Петербурга (8,5 тыс.) и Краснодарского края (7,5 тыс.).

Спрос на потребительские кредиты за квартал практически не изменился — было подписано 2,9 млн договоров. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%).

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего оказались закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

Продолжился и рост общего размера просроченной задолженности: с 1,08 трлн рублей до 1,11 трлн рублей. А средний размер просроченного кредита увеличился с 19,78 тыс. до 20,40 тыс. рублей. «Важным фактором, ограничивающим рост просрочки, было увеличение числа банкротств граждан. Так, согласно данным Федресурса (fedresurs.ru), количество граждан-банкротов в I квартале 2023 года выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 года — до 76 тыс. человек», — говорится в исследовании.

Число взысканий не растет, но клиенты готовятся

Судя по представленным данным, второй квартал покажет еще больший рост закредитованности, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Если долги будут увеличиваться и дальше, но при этом продолжит стагнировать уровень реальных доходов, то будет расти бедность, люди не будут вкладывать в экономику, для нормальной работы которой нужен круговорот денег, говорит она.

Рост задолженности тем более привлекает внимание, что Росстат сообщил о рекордном увеличении заработной платы в России — в апреле показатель вырос на 10,4% в годовом сопоставлении. Но, уверена адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова, увеличение заработных плат не говорит об увеличении покупательской способности в условиях инфляции.

«В настоящий момент я не наблюдаю увеличения числа взысканий, но уже могу отметить увеличение числа клиентов, готовящихся к судебным процессам и изъятию заложенного имущества. Также в этом году стали всплывать старые давно забытые задолженности. Видимо, ранее они были не интересны кредиторам, а теперь и с ними хотят работать», — говорит она.

Как считает Евгения Рыжкова, те лица, которые успели сейчас увеличить закредитованность, еще не успели перестать платить по счетам, но в ближайшее время ситуация обострится. Также на фоне финансовых проблем юрист отмечает рост числа клиентов, обращающихся за консультациями по вопросу развода с супругами.

Рекомендации властям и советы гражданам

Текущая ситуация с закредитованностью населения действительно напряженная, подтверждает арбитражный управляющий, управляющий ЮРЛ Групп, член Ассоциации юристов России Семен Николаев. «С начала текущего года мы наблюдаем заметный рост обращения граждан за правовой помощью в сложной финансовой ситуации, когда гражданин уже не поможет нести обязательства по своим кредитам и долгам. При этом заметен рост обращений от граждан именно экономически активного возраста (25- 50 лет). Львиная доля просрочек приходится именно на кредитные обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО)», — говорит он.

Вместе с тем, продолжает эксперт, буквально на днях ЦБ опубликовал отчет о доходности банковского сектора за 2023 год. Как показал отчет, банки уже за текущий год получили сверхдоходы. Получается весьма странная ситуация: с одной стороны реальному сектору экономики сложно развиваться из-за отсутствия доступных кредитов, население страны весьма закредитовано, но с другой стороны банки получают сверхприбыль. Конечно, требуются безотлагательные меры, которые приведут общее состояние дел в баланс, полагает он. Иначе это будет создавать излишнее социальное напряжение в обществе.

Как полагает эксперт, надо облегчить гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, возможность получить кредитные каникулы, уменьшение процентной ставки или размера платежа, реструктуризацию долга, что позволит им привести свой личный бюджет в порядок. И обязательно надо ввести дополнительную ответственность для профессиональных участников банковского рынка и МФО за выдачу заведомо невозвратных кредитов.

По мнению Семенова, важна популяризация среди населения финансовой грамотности как для взрослого населения, так и среди детей. Гражданин должен понимать, что важно жить по средствам, а для того, чтобы что-то приобрести дорогостоящее, лучше надо предпринять усилия по повышению своих доходов, нежели в очередной раз обратиться в банк за кредитом.

Не нужно усложнять ситуацию для тех граждан, кто решил пройти процедуру личного банкротства. Так, рассказывает арбитражный управляющий, среди законодателей есть инициативы ввести поправки в законодательство о банкротстве в части возможности лишения должника единственного жилья. Это крайне вредные меры, уверен он. Для многих они стали бы препятствием для принятия положительного решения инициировать законное списание долга, и тем самым гражданин будет уклоняться от выплаты долга либо он останется на улице, лишившись единственного жилья. И то, и другое несет социальное напряжение!

И еще один важный шаг, полагает Семен Николаев, — это популяризация правовых инструментов, а именно внесудебного и судебного списания долга, среди населения. «Если человек оказался в сложной финансовой ситуации и не может платить по кредитам и долгам, пройти законную процедуру банкротства — это нормально, это в том числе — оздоровление экономики и главное — это не стыдно, мы люди, и у нас у всех бывают ошибки», — заключает эксперт.

В кредит — дорого

«По нашему мнению, ключевая причина роста закредитованности населения — это увеличение стоимости приобретаемых в кредит товаров, — говорит, в свою очередь, аналитик Аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова. — Если посмотреть на статистику Росстата в части изменения средних цен на недвижимость и автомобили, являющихся основным объектом кредитования у физических лиц, то можно заметить, что они продолжают расти — как на первичном, так и на вторичном рынке. В свою очередь, это влечет рост среднего размера выдаваемых банками денежных средств».

Вкупе с ростом ставок по кредитам, считает эксперт, это приводит к увеличению размера ежемесячного платежа заемщиков, который выступает одной из составляющих показателя долговой нагрузки. Немного сглаживает ситуацию удлинение сроков кредитования (согласно статистике, они также продолжают расти по всем видам розничных кредитов), но, в конечном итоге, это также приводит к росту закредитованности населения, так как финансовая нагрузка растягивается на более длительный период.

Важно также понимать и то, продолжает Инна Солдатенкова, что более точный уровень закредитованности можно понять при сравнении платежей по кредитам не с реальными доходами, а с реально располагаемыми. Если посмотреть на динамику этого показателя, то в отличие от реальных доходов, она не так благополучна.

«На наш взгляд, предпосылок к изменению сложившейся ситуации сейчас нет. Стоимость товаров пока что не стагнирует, реальные располагаемые доходы не растут, а ставки по кредитам постепенно увеличиваются. К тому же обозначенный регулятором сигнал о возможном повышении значения ключевой ставки уже на следующем заседании не закладывает вектора для их снижения банками», — заключает аналитик.