Зарплаты в России ставят рекорды

По оценке Росстата, темпы роста реальных зарплат россиян — то есть скорректированных на инфляцию - в апреле достигли рекорда за пять лет и составили 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает Finmarket, в последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 года (тогда увеличение составило 10,5%).

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Столь высокие темпы роста зарплат в реальном выражении связаны с рекордно низкой инфляцией в апреле - она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 года. Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 тыс. 204 рублей за апрель текущего года.

Автор Telegram-канала «Мои инвестиции», экономист Родион Латыпов объяснил динамику замедлением инфляции, эффектом базы и дефицитом рабочей силы. Его прогнозная оценка годового роста реальных зарплат — порядка 5%. Безработица же будет оставаться на низких уровнях, пока не произойдет обратного перераспределения рабочей силы по секторам, считает эксперт.

При этом Минэкономразвития дает еще более позитивные оценки по темпам роста заработной платы в РФ. Так, министерство опубликовало доклад «О текущей ситуации в российской экономике. Май – июнь 2023 года», согласно которому ситуация на рынке труда сохраняет положительный тренд. В апреле 2023 года, по оценке МЭР, в номинальном выражении заработная плата выросла на +13% г/г, в реальном выражении — рост на +10,4% г/г после +2,7% г/г месяцем ранее.

За январь-апрель 2023 г. рост номинальной заработной платы составил +11,4% г/г, реальной заработной платы +4,2% г/г. По итогам 2022 года Росстатом, с учётом данных по малым и средним предприятиям, уточнены темпы роста номинальной заработной платы на 1,5 п.п., до +14,1% г/г, и реальной заработной платы на 1,3 п.п., до +0,3% г/г. Уровень безработицы в мае в очередной раз снизился и достиг нового исторического минимума — 3,2% от рабочей силы.

Сильный рост реальной заработной платы связан главным образом с существенным снижением годового уровня инфляции (в апреле он достиг минимальных значений 2,3%), считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Кроме того, частично повлиял и эффект низкой базы, так как номинальная заработная плана в апреле 2022 г. росла заметно ниже тренда, характерного для 2022-2023 годов (9% г/г против 12-13% г/г).

Высокий темп роста номинальной начисленной заработной платы основывается на дефиците рабочей силы в условиях повышенной деловой активности и экономического роста, подтверждает эксперт. В пользу этого мнения говорит фиксируемое в последний год устойчивое обновление исторических минимумов по уровню безработицы в стране, который опустился уже до 3,2%.

Кроме того, продолжает эксперт, рост заработной платы поддерживается политикой по опережающему инфляцию повышению МРОТ. По оценкам, за 2022-2024 годы рост инимаольного размера оплаты труда в два раза превысит инфляцию и составит около 50%.

«В этих условиях мы ждем сохранения высоких темпов роста номинальной заработной платы в 2023-2024 годах. Уровень роста реальных зарплат будет зависеть преимущественно от уровня инфляции. По нашему прогнозу, во втором полугодии инфляция вырастет до 6,4% г/г на конец года. Это ограничит рост реальной заработной платы. Тем не менее, его годовой уровень будет достаточно высоким и, вероятно, составит не менее 3,5% по итогам года. В 2024 году ждем рост реальных доходов в районе 2%», — говорит Денис Попов.

И все же, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, пятилетние рекорды, которые бьёт зарплата россиян, не должны никого вводить в заблуждение, тем более он не видит повода для оптимизма. В стране налицо нехватка рабочих кадров во многих отраслях экономики, в том числе и в управленческой сфере, что вынуждает работодателей повышать зарплаты высокопрофессиональным кадрам.

Второй момент, который тоже не может не настораживать, продолжает эксперт, — разрыв между низкими и высокими зарплатами растет. То есть, если низкоквалифицированный работник получил прибавку 1 рубль, то специалист — 2 рубля. Казалось бы, отмечает Николай Переславский, в этом нет ничего страшного — конкуренция создает дополнительные стимулы, но реализовать стремление к повышению квалификации очень непросто, особенно в регионах.

«На мой взгляд, государству необходимо срочно решать проблему переквалификации кадров. У каждого гражданина должна быть возможность повысить свой профессиональный уровень», — заключает эксперт.

Сейчас в России безумный дефицит кадров и рабочей силы, подтверждает Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор компании «Первая группа». По его словам, огромный подъём сектора ВПК — крупные оборонные предприятия работают в три смены, и даже на этих производствах огромная нехватка кадров. Большое количество участников СВО и релокантов. А это производственный персонал предприятий, госкомпаний. В связи с этим идёт перераспределение их зарплат другим и рост зарплат у сотрудников.

«Также мы наблюдаем замедление инфляции, государство сейчас активно перераспределяет большие источники материальных ресурсов на поддержку трудового населения, занятости. В стране исторически низкая безработица. Текущие темпы роста реальных доходов, на мой взгляд, к концу года могут достигнуть 10%, потому дефицит рабочей силы будет только увеличиваться», — говорит эксперт.

Алексей Порошин отмечает, что сейчас запускается огромное количество новых производств. Однозначно будет расти сфера ВПК, сельского хозяйства, но притока российской рабочей силы не предвидится. Её нужно будет привлекать либо со стороны, либо мотивировать работников через рост заработной платы.