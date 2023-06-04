«Букварь» стал самой продаваемой русской книгой в США

Продажи бумажных книг на русском языке в США в прошлом году выросли на 124% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупнейшей в России издательской группы по объему непериодических изданий «Эксмо-АСТ». В тройку самых продаваемых книг вошли учебное пособие «Букварь» Надежды Жуковой, non-fiction «К себе нежно» Светланы Примаченко и фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден.

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В целом продажи бумажных книг на русском языке за пределами России, по данным «Эксмо-АСТ», выросли в прошлом году на 27%. Основным покупателем стала Белоруссия (43% всех продаж книг издательской группы за рубеж). Почти четверть зарубежных продаж пришлись на страны Евросоюза. США заняли третье место с показателем 8%. Остальные продажи приходятся на Киргизию и Молдавию (по 5%), Узбекистан (4%), Израиль (3%), Азербайджан (3%), Армению (2%) и Турцию (1%).

В «Эксмо-АСТ» отметили, что несмотря на рост спроса на отпечатанные в России книги на русском языке, продажи прав российских авторов на издания за рубежом демонстрируют значительный спад.

