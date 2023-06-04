Гроссмейстер Карякин сыграл в шахматы в зоне СВО

Российский гроссмейстер, заслуженный мастер спорта РФ по шахматам Сергей Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Сергей Александрович посетил бойцов в одном из передовых районов зоны проведения военной спецоперации и сыграл с ними несколько шахматных партий. Кроме этого, он поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих на передовой и поддержал бойцов, выразив уверенность в скорейшей победе над противником и в их возвращении домой», — сообщили в Минобороны.

В пресс-службе отметили, что для военнослужащих также выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, чтобы «внести в повседневные будни частичку радости и хорошего настроения».

Карякин родился в Симферополе в 1990 году. В 2012-ом стал чемпионом мира по быстрым шахматам. В 2017 году получил приглашение президента Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты РФ и принял его. С 2022 года шахматист является членом центрального штаба ОНФ. В феврале 2023-го он возглавил Федерацию шахмат Подмосковья.

