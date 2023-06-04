Икону «Святая Троица» выставили в храме Христа Спасителя

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. По данным Третьяковской галереи, увидеть икону можно будет с 5 по 18 июня с 10.00 до 19.00, после чего она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи.

Статья по теме: «Троицу» Андрея Рублева передали РПЦ

«Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. В целях обеспечения необходимых условий возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», — сообщили в Минкультуры.

По словам начальника управления автоматики и телемеханики храма Сергея Виноградова, в специальной капсуле со стеклом, куда перемещена икона, будет поддерживаться влажность на уровне 55%. Кроме того, в храме имеются «дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости».

«В соответствии с договором о размещении иконы в храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона "Святая Троица" Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи», — отметили в пресс-службе Третьяковки.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре заявил, что «чудотворный образ будет находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне». Затем, по его словам, «главная икона Русской православной церкви» вернется на историческое местов Троице-Сергиеву лавру.

Шедевр древнерусской живописи икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века.

