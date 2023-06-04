«Хороним людей уже каждый день»: Гладков выразил готовность встретиться с диверсантами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться на автомобильном пропускном пункте Шебекино с диверсантами ради спасения российских военнослужащих, которых они удерживают. Об этом Гладков сообщил в Telegram-канале.

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«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе и Белгородской области. Хороним уже каждый день… Искалеченные дети, убитые старики, — вот, что остается после их рук. Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино, гарантирую безопасность. Все», — заявил Гладков в видеообращении.

Ранее Гладкову представители ДРГ предложили встретиться на территории храма в Новой Таволжанке и передать ему двоих военнопленных за «пару минут общения».