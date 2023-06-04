Куриные яйца сильно подорожали и стали дефицитом в Великобритании

Супермаркеты Великобритании испытывают заметные перебои с поставками куриных яиц, и эта проблема может затянуться до осени. Магазины, в которых все еще можно найти этот продукт, неприятно удивляют покупателей выросшими ценами, пишет Daily Mail. В среднем за год яйца подорожали на 30%, с £2,43 до 3,17 за дюжину (с 244 до 319 рублей).

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«Постоянные покупатели магазинов Sainsbury's и Tesco жаловались, что не могли приобрести яйца в течение нескольких месяцев, а в одной из точек Lidl ограничили продажу — выдавали только по три упаковки в одни руки. Кроме того, сеть пабов Wetherspoons начала подавать полный английский завтрак без яиц», — пишет издание.

Эксперты считают, что дефицит яиц спровоцирован нехваткой продовольствия, ростом цен на энергоносители и птичьим гриппом. Кроме того, в 2022 году многие британские фермеры временно или полностью приостановили производство яиц из-за низких отпускных цен. Представители отрасли полагают, что ситуация начинает исправляться, но для полного восстановления потребуется несколько месяцев.

