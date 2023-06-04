Минобороны сообщило об успешных ударах по военным аэродромам ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 73 районах проведения спецоперации. Ночью был нанесен групповой удар по объектам ВСУ на военных аэродромах, под Днепропетровском поражен цех по сборке украинских беспилотников, а в Запорожской области и Дзержинске ДНР ликвидированы командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. В Славянске и Сумах уничтожены пункты управления украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, гаубица Д-20 и пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ и пресечены действия одной группы диверсантов.

«На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказал Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град» и склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Российские средства ПВО за сутки перехватили 21 украинский беспилотник, две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10656 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

