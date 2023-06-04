Новый глава Минфина Турции определил приоритеты в будущей работе

Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что главными целями, на которые он будет ориентироваться в своей работе, являются достижение макрофинансовой стабильности, снижение инфляции и соблюдение фискальной дисциплины. Об этом он сообщил на пресс-конференции после того как экс-министр финансов Нуреддин Небати освободил пост, передает газета Hürriyet.

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«Основной целью нашего правительства станет увеличение социального благосостояния. В предстоящий период мы будем использовать для достижения этой цели такие фундаментальные принципы, как прозрачность, последовательность, предсказуемость и следование международным нормам. В условиях глобальных проблем и усиления геополитических трений мы уделим первоочередное внимание укреплению макрофинансовой стабильности наряду с усилением качества и потенциала… Наши основные цели — не теряя времени, обеспечить стабильность цен, в среднесрочном периоде снизить инфляцию до однозначных цифр», — заявил Шимшек.

Он также отметил, что Анкара будет придерживаться рациональной политики в экономике и фискальной дисциплины. По данным Turkstat, годовая инфляция в стране по итогам апреля составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган после переизбрания сменил почти весь состав правительства. На своих постах остались только двое из 17 министров — Фахреттин Коджа (Минздрав) и Мехмет Нури Эрсой (Минкультуры и туризма).