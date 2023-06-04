«Открыт сезон охоты»: Кадыров рассказал об облавах на диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как подразделения под руководством начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики борются в зоне СВО с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Вылазки ДРГ осуществляют регулярно, однако чеченские бойцы «успешно выполняют поставленные задачи», сообщил он в своем Telegram-канале.

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«Активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши бойцы открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты. При проведении спецмероприятий в населенных пунктах, в частных домовладениях и на прилегающих территориях наши воины обнаруживают интересные находки. Они успешно выполняют поставленные задачи – лишают членов ДРГ формы, боеприпасов, а также провизии. В спешке украинские боевики покинули определенный квадрат, чтобы вернуться, но теперь им будет нечем воевать: их приличный схрон будет служить российским воинам», — написал Кадыров.

Он также отметил, что ДРГ регулярно осуществляют вылазки, «в ходе которых убивают мирное население», а чеченские подразделения находятся в зоне СВО «для защиты мирных жителей от произвола украинских бандитов».

