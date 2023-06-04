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В США переименовали контрнаступление ВСУ

4 июня 2023, 16:16

Широко афишированное «весеннее» контрнаступление Украины превратилось в «летнее», пишет Los Angeles Times

flickr/kentuckyguard
РСЗО HIMARS

Украина так долго готовилась к контрнаступлению, что оно из «весеннего» превратилось уже в «летнее». На данный момент оно еще не началось, так как ВСУ теперь решили дождаться поступления оружия и прекращения дождей, пишет американская газета Los Angeles Times.

«Официальные лица Украины говорят, что задержка с контрнастулением не является критичной, просто решено дождаться прекращения дождей, которые превратили боевые зоны в море грязи, а также поступления оружия с Запада», — пишет издание.

При этом обозреватель газеты Дойл Макманус считает, что вся эта ситуация с планируемым контрнаступлением обнажает неприятную правду — конфликт может затянуться не на месяцы, а на годы.