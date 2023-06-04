Володин объяснил, за что не любит Польшу

Сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского. Сто лет назад польские лагеря для пленных были такими же, как нацистские. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя RT, почему он неоднократно высказывался, что Польша по отношению к России «поступает подло и по-хамски». Он также выразил уверенность, что Польша «должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии».

Статья по теме: Вернуть и возместить: Володин подсчитал, сколько должна выплатить Польша России

«Сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России. Во времена его правления в Польше совершались чудовищные преступления против человечества. В 1919-1921 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские», — поделился Володин своим ответом в Telegram-канале.

Сейчас, по словам спикера нижней палаты парламента, Польша отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. Однако Володин считает, что Россия должна «сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты».

«Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — резюмировал Володин.

