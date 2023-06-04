«Врачи справляются, препараты есть»: глава Белгородской области навестил раненых

Все жители Белгородской области, раненные в результате обстрелов, идут на поправку. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков после визита в больницу Белгорода.

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«Посмотрел – все идут на поправку. Уход за всеми организован, лекарственные препараты есть. Дополнительного перевода в Москву на лечение для всех пострадавших не требуется. Врачи справляются», — написал Гладков.

Во время визита губернатора в больнице находились местные жители, в том числе и дети, Валуйского, Шебекинского, Грайворонского округов и Краснояружского района, получившие осколочные ранения, травмы, переломы и ожоги.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что ночью опять обстреливались Шебекинский и Волоконовский округа. Глава региона вновь обратился к жителям Шебекинского округа с просьбой прислушаться к позиции власти и временно покинуть свои дома ради сохранения жизни. На данный момент, по его словам, в пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. человек. Дети из приграничных районов организованно отправляются на летний отдых в другие регионы.

