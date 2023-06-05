Акции дня: котировки нефтяников пошли вверх на фоне цен на топливо

Торги на Мосбирже в понедельник, 5 июня закончились ростом котировок для ряда нефтяных компаний. Подорожали акции «Татнефти» («обычка» +3% до 477,6 руб. за штуку, «префы» +2,71% до 474 руб. за штуку), «Башнефти» (+2,13% до 1739 руб. за штуку), «Газпром нефти» (+1,30% до 525,2 руб. за штуку), «Роснефти» (+0,97% до 463,40 руб. за штуку), «Русснефти» (+9,35% до 131 руб. за штуку).

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне цен на топливо: нефть Brent превысила 77 долларов за баррель на фоне решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Так, договор о сокращении добычи нефти продлили на 2024 год. С 1 января уровень добычи ОПЕК+ составит 40,46 млн баррелей в сутки, что на 1,4 млн баррелей меньше, чем сейчас.

Как считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, действия ОПЕК+ направлены на среднесрочный рыночный баланс, поэтому не приведут к сиюминутному ценовому ралли. «Тем не менее действия альянса во второй половине этого года приведут к увеличению дефицита на рынке нефти, а значит и к более высоким ценам. Мы ожидаем увидеть котировки Brent ближе к концу года в районе 88-90 долларов за баррель», - пояснил он.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,93% до 2694,14 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,30% до 1048,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:40 мск составила 77,32 долларов за баррель (-0,66%). Российская валюта слабела – 80,8 руб. за доллар.