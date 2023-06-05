Американский экс-разведчик рассказал об истинном отношении Запада к Зеленскому

Владимир Зеленский, рассчитывающий на то, что Украину примут в НАТО, пребывает в иллюзиях.

Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает «РИА Новости».

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — цитирует Риттера агентство.

По мнению экс-разведчика, Зеленский живет в вымышленном мире и не отдает себе отчета по поводу реального отношения к нему Запада.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — подчеркнул Риттер, комментируя требования предоставить гарантии безопасности до полноценного вступления в Североатлантический альянс, которые озвучил президент Украины.

Осенью прошлого года Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, вступление страны в блок представляется возможным, вместе с тем он не ответил на вопрос, получит ли она официальное приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно планы Киева по вхождению в блок привели к началу спецоперации России на Украине, и подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в случае затягивания украинского конфликта может сложиться новый военный альянс в противовес Североатлантическому.