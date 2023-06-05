Аналитики подсчитали, за сколько лет окупится квартира при сдаче ее в аренду

Россиянам потребуется в среднем 18 лет, чтобы вернуть деньги за покупку квартиры, сдавая ее в аренду, при этом в Москве и Санкт-Петербурге жилье будет окупаться еще дольше — 22 и 24 года соответственно. Об этом сообщает Forbs со ссылкой на аналитику Циан.

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«Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2022 года составила 73 года, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться четверть жизни. Это очень большой срок, а если квартира приобретена в ипотеку и сдается не 12 месяцев в году, то он будет еще больше», — сообщили аналитики.

Для расчетов в Циан использовали среднюю стоимость однокомнатной квартиры и среднюю арендную ставку на такое жилье в 36 российских городах. Выяснилось, что быстрее всего квартира может окупиться в Кемерове (13 лет), Хабаровске (14 лет), Астрахани (14,5 года) и Челябинске (15 лет). Дольше всего ждать придется в Пензе (25 лет), Севастополе и Санкт-Петербурге (по 24 года).

«В мае 2023 года средний уровень доходности от сдачи однокомнатной квартиры составил 5,6%, что на 0,3% больше значения за 2022 год. Однако в условиях, когда средние ставки по депозитам превышают 7%, покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов», — отметили в агентстве недвижимости.

