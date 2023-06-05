Анкара увеличит сборы за прохождение торговых кораблей через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

С 1 июля Турция увеличит на 8,3% сборы за прохождение торговых судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Как пишет издание Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе страны, тарифы вырастут до $4,42. Отмечается, что в 2023 году доходы Анкары от этих сборов составят около $900 млн в сравнении с $160-170 млн в предшествующие годы.

Согласно подписанной в 1936 году Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, за проход через них взимаются сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов. Размер сборов рассчитывается на основе золотого франка, который приравняли к $0,8. Тарифы оставались неизменными с 1983 по 2022-й, в октябре прошлого года их подняли до $4,08.