Дедолларизацию ускорит запуск национальных цифровых валют

Судя по всему, многополярность сейчас в мировом тренде во всем. Не только в геополитике, но, и к примеру, в финансах. Викрам Рай, старший экономист одного из крупнейших финансовых холдингов Канады - Toronto-Dominion Bank (TD), является одним из главных сторонников теории, что на смену долларовой глобальной финансовой системе придет многополярная система, состоящая из евро, юаня, цифровых валют, выпускаемых центробанками, и, возможно, чего-то еще. Евро и юань – главные соперники американского доллара, но подчеркивает Рай, они заменят доллар еще не скоро. Процесс находится в начальной стадии, однако центробанки могут ускорить дедолларизацию при помощи своих цифровых валют (CBDC).

«У региональных валют большой потенциал в течение одного-двух десятилетий привести к созданию многополярной финансовой системы,- говорится в аналитической записке Викрама Рая,- в которой роль доллара разделят евро, юань, цифровые валюты центробанков, которые вскоре появятся, и, возможно, другие валюты, которые могут возникнуть в недалеком будущем».

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Непосредственно в данный момент доминированию американского доллара, которое он обрел после Второй мировой войны, ничего, по крайней мере, всерьез не угрожает. На него, например, все еще приходится добрая половина торговых счетов. Кроме этого, он по-прежнему остается главной валютой для выпуска облигаций и доминирует в трансграничных банковских операциях. Сохраняющееся лидерство доллара еще больше усиливает недовольство его засильем в глобальной финансовой системе. Причем, Викрам Рай соглашается со многими экономистами в том, что мощный рост недовольству доминированием доллара придали в начале прошлого года арест и замораживание российских валютных резервов, находящихся в американских банках. Именно после 24 февраля 2022 года центробанки десятков стран на всех континентах начали в рекордных количествах закупать золото, чтобы снизить долларовые активы, понимая, что Вашингтон точно так же в один прекрасный момент может поступить и с их валютными резервами, как с российскими.

Эти изменения на финансовом ландшафте планеты заставили Пекин резко нарастить усилия по продвижению юаня на международных площадках и подписать соглашения о торговле в национальных валютах с такими немаленькими странами, как Россия, Индия и Бразилия. Особенно заметны усилия Китая поколебать гегемонию доллара на сырьевых рынках при помощи перехода на расчеты в юанях в торговле нефтью.

«Нефтедоллар столкнулся с серьезным вызовом как экономическим, так и психологическим,- цитирует Рая Businessinsider.- Согласие Саудовской Аравии и других членов ОПЕК продавать нефть за доллары поддерживает спрос на американскую валюту, потому что нефть нужна всем и это значит, что всем нужны и доллары».

Полная дедолларизация – процесс небыстрый, напоминает Викрам Рай. Кроме юаня, основную конкуренцию доллару составляет евро, но у обоих соперников явные проблемы с надежностью. К примеру, облигации, номинированные в евро (евробонды), не могут пока сравниться по надежности с американскими гособлигациями. Что же касается юаня, то у него по-прежнему большие проблемы как с конвертируемостью, так и с широкой доступностью, объясняет экономист TD. Несомненно ослабляет юань, особенно на международной арене, жесткий контроль китайских властей над своей валютой.

По мнению Рая, одним из главных катализаторов дедолларизации могут стать цифровые валюты, которые в недалеко будущем планируют начать выпускать центробанки ряда стран. В случае их признания они тоже могут заменять доллар в качестве платежного средства.

Еще одну угрозу господству доллара Викрам Рай видит в шоковых потрясениях типа дефолта по госдолгу США. Его в очередной раз удалось избежать на прошлой неделе, но когда-нибудь республиканцы не сумеют договориться с демократами и США придется объявлять дефолт, что при определенных условиях может привести к окончанию эпохи доллара. В любом случае даже угроза дефолта каждый раз подтачивает доверие к американской валюте за рубежом и еще больше его ослабляет.

Естественно, не забыл Рай и об угрозе американскому доллару, которую несет в себе идея стран БРИКС создать собственную валюту по типу евро. Он считает, что столь разным экономикам будет крайне трудно создать полный валютный союз, но даже переход на торговлю между собой в национальных валютах таит серьезную угрозу гегемонии доллара, учитывая размеры рынков входящих в БРИКС стран.