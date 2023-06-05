День, когда черное золото стало дороже желтого

Утро понедельника на российском рынке акций выдалось довольно оптимистичным: инвесторы уверенными покупками отреагировали на новости с саммита ОПЕК+ и подорожание нефти. Однако бурного роста рынка по всему спектру бумаг, как это часто в текущем году наблюдается по понедельникам, сегодня не произошло. Отчасти в этом виновата начавшая снижаться под вечер нефть.

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Мировые трейдеры прекрасно понимают, что ведущие нефтедобывающие державы хотят видеть нефть подороже и для этого продлили сокращение добычи на следующий год, а Саудовская Аравия в июле и вовсе снизит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Но этих действий недостаточно для роста цен. С июня прошлого года нефть торгуется в нисходящем канале, верхняя граница которого сейчас проходит в районе $80 за баррель. Чтобы канал разрушить и закрепиться выше этой отметки, нужны весомые драйверы — такие как, например, усиление темпов роста экономики Китая или начало покупок нефти в стратегический резерв США.

Принятые же вчера нефтяным картелем меры позволяют рассчитывать лишь на то, что нефть удержится выше $70. Но, так или иначе, сегодня акции четырех нефтяных компаний вошли в десятку лидеров роста. И лучший результат в 9,4% продемонстрировали не самые ликвидные бумаги «Русснефти».

«Роснефть» в ходе сессии дорожала на 3%, но затем начала сдуваться вместе с нефтью, а на вечернем аукционе и вовсе кто-то решил продать большой объем бумаг, в результате чего прирост за основную сессию составил лишь 0,7%. Впрочем, на начавшихся вечерних торгах бумага вновь пошла в гору, сохраняя мощный краткосрочный восходящий тренд, целью которого является рост примерно на 14% от нынешних цен и уход в район 530 руб. Но вряд ли этот путь акция пройдет без остановок и коррекций.

В нефтяной стае нашлась своя белая ворона. Совершенно неожиданно на 3,4% обвалились акции «Лукойла». Видимо, многие инвесторы решили временно освободиться от бумаги, которая в прошлую пятницу очистилась от дивидендов, и переложиться в другую нефтянку. Однако аналитики пока не меняют своих мнений по компании, полагаяя, что форвардная дивидендная доходность ее акций остается одной из самых высоких среди ликвидных бумаг.

Началась долгожданная коррекция в «Совкомфлоте». С 26 мая по 2 июня бумага на пике росла на 56%. Аналитики объясняли это аномально сильное движение тем, что акции покупает какой-то крупный стратегический инвестор. Похоже, что свою задачу он решил в пятницу, и в отсутствие высокого спроса в бумаге началась коррекций, забравшая сегодня 5% капитализации компании.

Драматично развивались события для любителей золота. Сам метал сегодня подорожал на полпроцента, однако акции «Полиметалла» рухнули на 6,5%, а «Полюса» — на 2,8%.

Руководство Polymetal International объявило сегодня об отставке с постов в российском «Полиметалле» из-за западных санкций. Это усилило вероятность того, что «глобальный» Polymetal продаст российские активы. И пока аналитики не могут ответить на вопрос: кому? Стоимость российского бизнеса Polymetal International оценивается в сумму порядка $3 млрд. Прямой и единственный конкурент компании — «Полюс» — такую покупку вряд ли потянет. Компания сильно закредитована, и ей, кроме того, нужны большие инвестиции в освоение одного из самых богатейших месторождений золота в мире — «Сухого лога».

Западные инвесторы в российскую золотодобычу в нынешних реалиях совершенно очевидно не пойдут. Можно, скорее, осторожно предположить, что к покупке российских активов «Полиметалла» будет прицениваться Владимир Потанин. Контролируемый им «Норникель» производит драгметаллы, так что для Потанина этот бизнес не является новым.

Не исключено также, что активом заинтересуются китайские компании.

Однако если руководство Polymetal International решит избавиться от российских активов, то с высокой долей вероятности проданы они будут с серьезным дисконтом к «справедливой» стоимости.

На 1,6% просел Сбер, начав сверху вниз тестировать на прочность поддержку 240 руб. Трейдеры ждут отчета банка за май и разворота бумаги вверх. В минусе закрылись и акции черных металлургов — у них пока никак не получается сформировать тренд. Во многом из-за этого и снижения «голубых фишек» на вечерних торгах в пятницу, Индекс Мосбиржи сегодня потерял 0,9% капитализации.

Пара доллар-рубль рано утром протестировала сопротивление 82, но с открытием основных торгов на рынке появились серьезные продавцы валюты, а спекулянты стали покупать рубль против доллара, в результате чего последний начал дешеветь.

Наметившийся тренд прервался было в полдень, когда Минфин объявил об увеличении валютных интервенций в поддержку рубля в 1,8 раза с 7 июня, а также о сильном отставании нефтегазовых доходов от плана. Однако после обеда укрепление рубля возобновилось, в результате чего российская валюта подорожала к доллару на 0,7%, до 80,9525 руб. за доллар.

С точки зрения технического анализа, намечается разворот пары вниз, к сильной поддержке 80. В ближайшие дни на курсообразование рубля сильное влияние могут оказать новости о ходе СВО.