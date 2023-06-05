Экономика Германии стала самой большой проблемой для инвесторов в Европе

«Проблемный ребенок» не торопится идти на поправку и все чаще заставляет хмуриться европейских инвесторов. Им сейчас, причем, уже не первый месяц является первая европейская экономика. Если раньше Германия радовала инвесторов своими экономическими показателями, то сейчас вызывает больше огорчения. Вот и сейчас у инвесторов плохое настроение, но не из-за мрачных прогнозов в отношении французской экономики или других крупных экономик еврозоны, а главным образом, благодаря еще совсем недавно радовавшей всех своими успехами экономики ФРГ.

Компания Sentix, специализирующаяся на экономическом анализе, подготовила обзор настроений почти 1200 инвесторов еврозоны, состоящей из 20 европейских стран с единой валютой – евро. Настроения в зоне единой валюты царят сейчас из-за Германии невеселые. Справедливости ради, отмечает Reuters, следует сказать, что настроение инвесторов начало снижаться еще весной, но снижение не только не останавливается, но и усиливается. В июне оно ожидается на уровне -17 пунктов, хотя в мае было – 13,1 пункт. Аналитики ожидали снижение, но более умеренное – до -15,1. Особенно резко упал индекс текущей ситуации – с -7 до сразу -15,8. Авторы обзора задаются вопросом: не началась ли уже в еврозоне рецессия?