Экономика Германии стала самой большой проблемой для инвесторов в Европе

«Проблемный ребенок» не торопится идти на поправку и все чаще заставляет хмуриться европейских инвесторов. Им сейчас, причем, уже не первый месяц является первая европейская экономика. Если раньше Германия радовала инвесторов своими экономическими показателями, то сейчас вызывает больше огорчения. Вот и сейчас у инвесторов плохое настроение, но не из-за мрачных прогнозов в отношении французской экономики или других крупных экономик еврозоны, а главным образом, благодаря еще совсем недавно радовавшей всех своими успехами экономики ФРГ.
Компания Sentix, специализирующаяся на экономическом анализе, подготовила обзор настроений почти 1200 инвесторов еврозоны, состоящей из 20 европейских стран с единой валютой – евро. Настроения в зоне единой валюты царят сейчас из-за Германии невеселые. Справедливости ради, отмечает Reuters, следует сказать, что настроение инвесторов начало снижаться еще весной, но снижение не только не останавливается, но и усиливается. В июне оно ожидается на уровне -17 пунктов, хотя в мае было – 13,1 пункт. Аналитики ожидали снижение, но более умеренное – до -15,1. Особенно резко упал индекс текущей ситуации – с -7 до сразу -15,8. Авторы обзора задаются вопросом: не началась ли уже в еврозоне рецессия?
«Анализ данных крупнейшей экономики в обзоре Sentix однозначно показывает, что большинство проблем в еврозоне связаны со слабостью немецкой экономики,- пишут авторы обзора.- Самым большим проблемным ребенком в еврозоне остается Германия».
Немецкая экономика сползла в рецессию в начале 2023 года после того, как расходы домохозяйств, ее ключевой источник роста, не устояли перед натиском очень высокой инфляции.
В первом квартале немецкая экономика показала вполне приличные результаты главным образом благодаря некоторому ослаблению проблем с цепочками поставок и оставшимся невыполненными заказам. Однако количество новых заказов в последнее время снижается, вынуждая компании не расширять производство, а ограничивать деятельность.
Индекс настроений инвесторов компании Sentix для Германии в июне упал до самого низкого после ноября 2022 г. показателя -21,1. В мае он был -14,5.
«Как бы сильно не старался министр экономики ФРГ,- говорится в обзоре Sentix,- из-под его пера не выходит положительная летняя сказка».