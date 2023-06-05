Германия готова «сжечь» 50 млрд. евро, лишь бы промышленность отказалась от углеводородов

Германское правительство готовит программу, в соответствии с которой энергоемким компаниям будет предоставлена господдержка по переходу на углеродно-нейтральные технологии производства. На эти цели планируется в течение 15 лет выделить около 50 млрд. евро, сообщило агентство Reuters.

Программа, о которой идет речь, будет реализовываться в условиях, когда европейская промышленность испытывает давление из-за высоких затрат на сырье, энергию и рабочую силу. На помощь государства смогут рассчитывать компании с выбросами углерода не менее 10 килотонн в год, в первую очередь, это производители стали, химикатов, цемента, бумаги и стекла.

Ранее Германия заявляла о цели достичь чистого нуля по выбросам промышленности к 2045 году, к 2030 году выбросы должны быть сокращены на две трети. Как раз на покрытие затрат на выпуск обычной и «зеленой» продукции и будут направлены средства новой программы.

Заметим, что эти прожекты правительства ФРГ появляются в то время, как экономика страны вошла в рецессию – уже в течение двух кварталов подряд Статистическое агентство фиксирует сокращение ВВП: в первом квартале текущего года – на 0,3 процента, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5 процента.

Одна из фундаментальных причин спада прежде самой могущественной есропейской экономики —рост цен на энергоносители, вслед за которыми пошли в рост и потребительские цены. Как отмечается в статье Хедельберто Лопеса Бланша, опубликованной на портале Rebelion, это следствие слепого подчинения правительства Олафа Шольца приказам из Вашингтона не закупать газ у России.

Как отмечает аналитик DekaBank Андреас Шойерле, «под тяжестью огромной инфляции немецкий потребитель упал на колени, потащив за собой всю экономику». Это не голословное утверждение —расходы домохозяйств (с учетом сезонности) снизились на 1,2% за квартал, а общественное потребление упало за тот же период на 4,9%.

Наибольший урон инфляция нанесла промышленному сектору Германии, который ранее был «на коне» благодаря дешевому российскому газу, теперь же только в марте этого года падение производственных заказов составило 10,7%.

Рост себестоимости в промышленности ФРГ уже заметно снизил конкурентоспособность произведенных в Германии товаров на мировом рынке, что, по мнению автора статьи, и было задачей Вашингтона. Бланш замечает, что целью США, фактически принудивших Европу принять антироссийские санкции, было не только заставить Германию перейти на закупки гораздо более дорогие американские сланцевые энергоносители, но и ослабить и взять под контроль основную экономику Европейского Союза.

Как следствие — началась деиндустриализация и сокращение рабочих мест в ФРГ. Начало этому процессу октябре 2022 года положил немецкий химический гигант BASF, объявивший о своих планах из-за высоких энергозатрат перенести часть своих производственных мощностей в Китай. А в феврале этого года компания обнародовала информацию о сокращении 2600 рабочих мест — 2,3% ее глобальной рабочей силы, из которых 1800 человек будут уволены в штаб-квартире в Людвигсхафене.

Но «бегство» из Германии задумали не только крупные международные холдинги — по данным опроса Фонда семейного бизнеса, 10% малых и средних немецких промышленных компаний заявили о планах перенести производство в другие страны.

И неочевидно, что программа, стимулирующая сокращение углеродной составляющей в промышленности, сможет остановить процесс ее деградации и исход компаний из страны.