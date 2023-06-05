Глава «Росатома» обсудил с премьером Венгрии и главой МИД страны строительство АЭС «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обсудили проект строительства АЭС «Пакш-2».

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Как пишет ТАСС, на встрече в резиденции главы венгерского правительства в Будапеште также присутствовали глава МИД Венгрии Петер Сийярто и первый замглавы российской госкорпорации Кирилл Комаров. Как пишет агентство со ссылкой на будапештские дипломатические круги, «личное внимание со стороны премьер-министра должно способствовать скорейшей реализации этого проекта».

Сообщается, что перед встречей Лихачева с Орбаном состоялись переговоры главы «Росаторма» с Сийярто, по итогам которых министр заявил, что вскоре начнутся «еще одни важные подготовительные работы по расширению АЭС в Пакше» и что изменения, внесенные в соглашения по этому проекту, «обеспечат быстрый прогресс при полном соблюдении правил ядерной безопасности».

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Сийярто пояснил, что в сооружении АЭС «Пакш-2» в Венгрии должен произойти переход на этап непосредственного строительства двух новых энергоблоков по российскому проекту. «Вскоре в Пакше начнутся еще одни широкомасштабные работы по подготовке к строительству, которые чрезвычайно важны для безопасной эксплуатации атомной электростанции и являются необходимым условием для создания надежного фундамента АЭС. Эти работы будут проведены в июле», — рассказал он на своей странице в соцсети, уточнив, что речь идет о создании основы для строительства фундамента пятого энергоблока АЭС, где вскоре может начаться так называемая заливка первого бетона. «Первый бетон является стратегически важным моментом при осуществлении инвестиций" в проект "Пакш-2», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД также напомнил, что Венгрия требует от других стран отказаться от попыток помешать реализации проекта с участием «Росатома» и расценивает подобные действия как «нападение на ее суверенитет» и создание препятствий для инвестиций в ее энергетическую безопасность.

29 мая Петер Сийярто сообщил, что РФ и Венгрия согласовали изменения в финансовых и технических документах по проекту, а Евросоюз дал по ним положительное заключение. По словам чиновника, это позволит продолжить сооружение двух российских реакторов ВВЭР-1200 и ввести АЭС «Пакш-2» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие.

Ранее Будапешт заявлял, что не допустит введения санкций ЕС против предприятий и организаций российской атомной отрасли, благодаря Венгрии такие ограничения не были включены в проект 11-го санкционного пакета ЕС. В то же время Сийярто указывал на то, что власти ФРГ по-прежнему отказываются выдавать лицензию немецкой Siemens Energy, которая должна поставить систему управления для АЭС «Пакш-2» вместе с французскими партнерами.